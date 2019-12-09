После снегопада в Узбекистан придут дожди

Температурный фон на этой неделе сохранится теплым - плюс 8 градусов, местами плюс 19. Дожди пройдут по всей республике.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. После снегопадов и туманных дней в Узбекистан придут дожди, сообщает Узгидромет.

Уже сегодня, 9 декабря, местами по Каракалпакстану, Хорезмской области во второй половине дня, а по Самаркандской и Кашкадарьинской областям к вечеру возможен небольшой дождь.

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Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Дневная температура воздуха будет в пределах до 14-19° тепла.

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10 декабря местами пройдут небольшие дожди, по северу осадки (дождь, снег). Температурный фон по большей части территории будет относительно теплым и составит ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла, по северу уже будет наблюдаться понижение температуры ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем до 3-8° тепла.

11 декабря с вторжением холодного воздуха с районов Кавказа, осадки ожидаются местами более интенсивные.

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12-14 декабря неустойчивый характер погоды сохранится, местами возможны небольшие осадки, лишь по северо-западным районам ожидается погода без осадков.

С влиянием прохладного антициклона температура воздуха в эти дни постепенно понизится ночью до 0-3° тепла, днем до 8-11° тепла, и будет близка к среднемноголетним значениям.