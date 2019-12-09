Финал истории "Дедушка без паспорта": Муминжон Тожиев получил документ

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Житель Ферганской области Муминжон Тожиев, который 28 лет прожил с паспортом СССР, получил новый — биометрический, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Четырнадцатого ноября 64-летнего мужчину привезли в паспортный стол, сфотографировали и помогли ему заполнить необходимые документы, а менее чем через десять дней выдали современный паспорт.

Муминжон Нумунович поблагодарил сотрудников Минюста и управления внутренних дел Бувайдинского района за помощь.

Напомним, о том, что мужчина почти три десятка лет жил с советским паспортом, стало известно, когда он обратился за помощью в местное отделение Министерства юстиции по Бувайдинскому району. Там ему посоветовали собрать все необходимые документы и подать их в районное паспортное отделение.

По словам Тожиева, в 1992 году, после отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, он обратился в паспортный стол с просьбой заменить документ, однако не мог оплатить услугу. А потом документ спрятала мать Тожиева, чтобы он не уехал за границу. Мужчина нашел свой паспорт только после смерти матери, в 2015 году, сообщили в пресс-службе Минюста. Но и тогда он не смог получить новый из-за финансовых трудностей.