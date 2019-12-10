Стало известно, скольким узбекистанцам отказали в визе США в 2019 году

Также опубликованы данные, гражданам каких из бывших республик СССР чаще выдают разрешение на въезд в Штаты.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Государственный департамент США в этом году отказал в выдаче визы 68,06% гражданам Узбекистана. Об этом свидетельствуют данные отчета ведомства.

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Речь идет о визах категории B – для временных туристических и бизнес-поездок. Однако это не касается рабочих виз и виз, позволяющих жить в стране достаточно длительный срок.

Кроме того, показатели Узбекистана являются самыми высокими среди стран бывшего СССР.

currenttime.tv Процент отказов в американской визе на постсоветском пространстве

При этом по сравнению с предыдущим годом количество отказов узбекистанцам выросло на 6%, однако такая же тенденция наблюдается и во многих других странах.

Власти США не объясняют причин, по которым отказывают в визах гражданам отдельных стран. Но, как правило, это связано либо с количеством нелегалов, которые остаются в США из этой страны, либо с неправильным заполнением документов и непредоставлением каких-либо из них.

Примечательно, что лишь у нескольких стран процент отказа оказался выше, чем у Узбекистана. Это Северная Корея (100%), Палау (100%), Федеративные штаты Микронезии (100%), Иран (86,58%), Йемен (78%) и несколько африканских стран.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп в 2017 году подписал указ, который блокирует выдачу виз гражданам нескольких стран с преимущественно мусульманских населением: Йемен, КНДР, Иран и ряд африканских республик входят в этот список. Поэтому становится понятно, почему у этих стран такие высокие проценты отказа.

Реже всего в визах отказывают гражданам Папуа-Новой Гвинеи (1,74%), Соломоновых Островов (2,2%), Польши (2,76%) и Кипра (2,78%). Граждане Лихтенштейна вовсе не получили ни одного отказа в этом году.