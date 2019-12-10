В Ташкенте откроют филиал известного российского педагогического вуза

Университет займется подготовкой педагогических кадров для Узбекистана, а также повышением квалификации и переподготовкой кадров образовательной сферы.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Ташкенте откроют еще один филиал известного московского вуза. На этот раз речь идет о Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени Герцена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.

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Решение об открытии филиала было принято в ходе видеоконференции с участием представителей Министерства дошкольного образования, Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана и РГПУ.

Министерство дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин во время видеоконференции, на которой стороны обсудили условия открытия филиала университета в Ташкенте

"Университет им. А.И.Герцена – один из ведущих педагогических вузов России с эффективными программами и методиками преподавания. Хотелось бы отметить наш позитивный опыт сотрудничества: специалисты нукусского ДОО с реабилитационным центром "Имкон" проходили обучение именно в Герценовском университете. Мы планируем привлекать к работе ташкентского филиала профессорско-преподавательский состав и научных сотрудников из Санкт-Петербурга", - сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Открытие филиала запланировано на следующий год.

Ожидается, что новое учебное заведение позволит усилить подготовку педагогических кадров для республики. В вузе также будет возможность пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

Учащиеся смогут пройти обучение по следующим направлениям:

- реабилитация и коррекционная педагогика для подготовки специалистов по работе с детьми с особыми потребностями;

-дошкольное образование;

-психология.

Однако это не окончательный перечень направлений. Сейчас активно формируется список факультетов, разрабатываются программы бакалавриата и магистратуры.

РГПУ имени Герцена - крупнейший педагогический вуз России, основанный в 1797 году. Он готовит бакалавров и магистров по более, чем 30 специальностям.

Сегодня университет активно сотрудничает с 60 зарубежными университетами и образовательными учреждениями США, Англии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Кореи, Израиля, Японии и других стран. Также в РГПУ имени Герцена функционирует кафедра ЮНЕСКО "Образование в поликультурном обществе".