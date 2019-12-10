В Ташкенте откроют филиал известного российского педагогического вуза

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Ташкенте откроют еще один филиал известного московского вуза. На этот раз речь идет о Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени Герцена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана.
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Решение об открытии филиала было принято в ходе видеоконференции с участием представителей Министерства дошкольного образования, Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана и РГПУ.
"Университет им. А.И.Герцена – один из ведущих педагогических вузов России с эффективными программами и методиками преподавания. Хотелось бы отметить наш позитивный опыт сотрудничества: специалисты нукусского ДОО с реабилитационным центром "Имкон" проходили обучение именно в Герценовском университете. Мы планируем привлекать к работе ташкентского филиала профессорско-преподавательский состав и научных сотрудников из Санкт-Петербурга", - сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.
Открытие филиала запланировано на следующий год.
Ожидается, что новое учебное заведение позволит усилить подготовку педагогических кадров для республики. В вузе также будет возможность пройти повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
Учащиеся смогут пройти обучение по следующим направлениям:
- реабилитация и коррекционная педагогика для подготовки специалистов по работе с детьми с особыми потребностями;
-дошкольное образование;
-психология.
Однако это не окончательный перечень направлений. Сейчас активно формируется список факультетов, разрабатываются программы бакалавриата и магистратуры.
РГПУ имени Герцена - крупнейший педагогический вуз России, основанный в 1797 году. Он готовит бакалавров и магистров по более, чем 30 специальностям.
Сегодня университет активно сотрудничает с 60 зарубежными университетами и образовательными учреждениями США, Англии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Кореи, Израиля, Японии и других стран. Также в РГПУ имени Герцена функционирует кафедра ЮНЕСКО "Образование в поликультурном обществе".