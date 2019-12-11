Гостью ознакомили с деятельностью первого IT Park в Узбекистане, рассказали об окончании первого сезона программ инкубации и акселерации, а также о новом наборе.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Ташкенте в IT Park прошел мастер-класс от спикера из Кремниевой Долины, сообщается на официальном сайте.

"7 декабря в IT Park прошел мастер-класс на тему Market Trends & Pitch Training от спикера из Кремниевой Долины Эйлин Брювер", - говорится в сообщении.

Гостью ознакомили с деятельностью первого IT Park в Узбекистане, рассказали об окончании первого сезона программ инкубации и акселерации, а также о новом наборе.

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На лекциях слушатели узнали о стартап-трендах на рынке в 2020 году, а также об эффективных средствах питчинга перед инвесторами. Немаловажными темами стали и криптобезопасность с анализом данных.

IT Park В IT Park в Ташкенте прошел мастер-класс от спикера из Кремниевой Долины

Эйлин Брювер является управляющим директором компании Golden Seeds, которая объединяет инвесторов, вкладывающих свои средства в компании, возглавляемые женщинами.

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Кроме этого, она — член правления WAKE (Women’s Alliance for Knowledge Exchange), благотворительной организации, которая занимается помощью компаниям, работающих по правам женщин и социальной справедливости.

Напомним, с августа по сентябрь в Ташкенте проходил женский инновационный форум, где 160 женщин прошли обучение по направлениям: подготовка мобильных приложений, создание веб-сайта, компьютерный дизайн, разработка программных продуктов.