Какие справки отменят в Узбекистане с 2020 года

Теперь в Узбекистане у вас не потребуют справок с места жительства, прописки и многие другие. Более подробно - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. С 1 января 2020 года в Узбекистане госорганами и организациями запрещено требовать у граждан 28 видов документов и их выдача органами самоуправления граждан, сообщается на правовом портале.

"С нового года запрещается запрашивать у граждан справки с места жительства, прописки, занятости работающих в личных подсобных хозяйствах, уходе за инвалидом и многие другие", - говорится в сообщении.

Также запрет коснулся и справок о женщинах, которые воспитывают двух или более несовершеннолетних детей в одиночку в семье с низким доходом, справок с характеристикой лиц, освобожденных из мест отбывания наказания, а также лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

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Напомним, с 1 января 2021 года отчетность и документооборот между государственными органами и организациями в Узбекистане, а также их структурными подразделениями перейдет с бумажного на электронный.