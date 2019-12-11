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Какие справки отменят в Узбекистане с 2020 года

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12986465/Kakie-spravki-otmenyat-v-Uzbekistane-s-2020-goda.html

Теперь в Узбекистане у вас не потребуют справок с места жительства, прописки и многие другие. Более подробно - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. С 1 января 2020 года в Узбекистане госорганами и организациями запрещено требовать у граждан 28 видов документов и их выдача органами самоуправления граждан, сообщается на правовом портале.

"С нового года запрещается запрашивать у граждан справки с места жительства, прописки, занятости работающих в личных подсобных хозяйствах, уходе за инвалидом и многие другие", - говорится в сообщении.

Также запрет коснулся и справок о женщинах, которые воспитывают двух или более несовершеннолетних детей в одиночку в семье с низким доходом, справок с характеристикой лиц, освобожденных из мест отбывания наказания, а также лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

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Полный список можете прочитать здесь.

Напомним, с 1 января 2021 года отчетность и документооборот между государственными органами и организациями в Узбекистане, а также их структурными подразделениями перейдет с бумажного  на электронный.

Теги:
Постановление, постановление, закон, Узбекистан, Узбекистан, справки



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