В Узбекистане построят платные тоннели и еще больше скоростных трасс

В Узбекистане построят тоннели на перевале Камчик и через Тахтакарачу. Также появятся скоростные дороги "Ташкент-Самарканд", "Ташкент-Андижан" и "Сырдарья-Бахт".

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Узбекистане в 2020-2022 году планируется строительство двух платных тоннелей и трех скоростных автомагистралей, сообщается на правовом портале.

"Первый тоннель планируется построить на перевале Камчик, где техническим партнером Узбекистана выступит Всемирный банк. Тендер на строительство тоннеля планируется завершить уже в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Второй тоннель планируется построить через перевал Тахтакарача, с партнером в виде Европейского банка реконструкции и развития.

Соглашение на строительство с победителем тендера будет подписано в мае 2021 года.

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А вот договоры с победителями тендеров на строительство скоростных дорог "Ташкент – Самарканд", "Ташкент – Андижан" и "Сырдарья – Бахт" должны быть подписаны весной 2021 года.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил заинтересованным министерствам в срок до 1 сентября 2020 года внести в Кабинет Министров стратегию развития автомобильных дорог до 2030 года, предусматривающего повышение транзитного и логистического потенциала и последовательное снижение нагрузки на бюджет путем привлечения инвестиций, реализации проектов ГЧП, а также поэтапное увеличение к 2022 году расходов на эксплуатацию автомобильных дорог не менее чем в два раза.