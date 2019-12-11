12:12 11 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Перевал Камчик

В Узбекистане построят платные тоннели и еще больше скоростных трасс

© Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/305/34/3053475.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12986683/V-Uzbekistane-postroyat-platnye-tonneli-i-esche-bolshe-skorostnykh-trass.html

В Узбекистане построят тоннели на перевале Камчик и через Тахтакарачу. Также появятся скоростные дороги "Ташкент-Самарканд", "Ташкент-Андижан" и "Сырдарья-Бахт".

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Узбекистане в 2020-2022 году планируется строительство двух платных тоннелей и трех скоростных автомагистралей, сообщается на правовом портале.

"Первый тоннель планируется построить на перевале Камчик, где техническим партнером Узбекистана выступит Всемирный банк. Тендер на строительство тоннеля планируется завершить уже в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Второй тоннель планируется построить через перевал Тахтакарача, с партнером в виде Европейского банка реконструкции и развития.

Соглашение на строительство с победителем тендера будет подписано в мае 2021 года.

Платная парковка и сбор за владение авто: что ждет водителей Узбекистана >>

А вот договоры с победителями тендеров на строительство скоростных дорог "Ташкент – Самарканд", "Ташкент – Андижан" и "Сырдарья – Бахт" должны быть подписаны весной 2021 года.

В Самарканде строят тоннель за 67,7 млрд сумов >>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил заинтересованным министерствам в срок до 1 сентября 2020 года внести в Кабинет Министров стратегию развития автомобильных дорог до 2030 года, предусматривающего повышение транзитного и логистического потенциала и последовательное снижение нагрузки на бюджет путем привлечения инвестиций, реализации проектов ГЧП, а также поэтапное увеличение к 2022 году расходов на эксплуатацию автомобильных дорог не менее чем в два раза.

Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобиль, автомобили, автотрасса, трасса, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Андижанская область, Андижан, Камчик, Сырдарья, Ташкент, Ташкент, Строительство, тоннель, Узбекистан, Узбекистан, ремонт дорог, дороги, дорога



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по милитаризации Крыма
С широко закрытыми глазами: в ООН приняли резолюцию о "милитаризации" Крыма
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться