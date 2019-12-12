Один из лучших вузов Казахстана выделил узбекским школьникам гранты

Всего выделят десять грантов. Они предполагают бесплатное обучение и проживание. Их распределением будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабмине.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Казахский гуманитарный юридический университет (КАЗГЮУ), входящий в число лучших вузов страны, выделит десять грантов на обучение и бесплатное проживание выпускникам средних школа Узбекистана. Об этом сообщается на сайте вуза.

Распределением выделенных грантов между узбекскими старшеклассниками будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.

О выделении грантов было объявлено председателем правления КАЗГЮУ Талгатом Нарикбаевым на встречах с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым и министром народного образования Шерзодом Шерматовым.

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Руководитель казахского вуза также подписал меморандум о сотрудничестве с заместителем министра юстиции - ректором Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) Рахимом Хакимовым.

Документ закрепил соглашение об академической мобильности преподавателей и студентов. Также КАЗГЮУ будет оказывать ТГЮУ консультационную и методологическую помощь.

Университет КАЗГЮУ им. Нарикбаева был создан в 1994 году. Вуз славится своими достижениями в Казахстане и входит в список лучших университетов страны.

В нем действуют четыре школы: Школа общеобразовательных дисциплин (Высшая гуманитарная школа), Высшая школа экономики, Высшая школа права и Бизнес-школа.