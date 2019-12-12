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КАЗГЮУ

Один из лучших вузов Казахстана выделил узбекским школьникам гранты

КАЗГЮУ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191212/12994342/Odin-iz-luchshikh-vuzov-Kazakhstana-vydelil-uzbekskim-shkolnikam-granty.html

Всего выделят десять грантов. Они предполагают бесплатное обучение и проживание. Их распределением будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабмине.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Казахский гуманитарный юридический университет (КАЗГЮУ), входящий в число лучших вузов страны, выделит десять грантов на обучение и бесплатное проживание выпускникам средних школа Узбекистана. Об этом сообщается на сайте вуза.

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Распределением выделенных грантов между узбекскими старшеклассниками будет заниматься Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.

О выделении грантов было объявлено председателем правления КАЗГЮУ Талгатом Нарикбаевым на встречах с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым и министром народного образования Шерзодом Шерматовым.

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Руководитель казахского вуза также подписал меморандум о сотрудничестве с заместителем министра юстиции - ректором Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) Рахимом Хакимовым.

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© FOTO. Из личного архива Руфата Гаппарова
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Документ закрепил соглашение об академической мобильности преподавателей и студентов. Также КАЗГЮУ будет оказывать ТГЮУ консультационную и методологическую помощь.

Университет КАЗГЮУ им. Нарикбаева был создан в 1994 году. Вуз славится своими достижениями в Казахстане и входит в список лучших университетов страны.

В нем действуют четыре школы: Школа общеобразовательных дисциплин (Высшая гуманитарная школа), Высшая школа экономики, Высшая школа права и Бизнес-школа.

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Теги:
грант, ВУЗ, Казахстан, школьники, Узбекистан



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