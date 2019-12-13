МЧС предупредило о лавинной опасности в урочище "Чимган"

МЧС просит туристов и отдыхающих в горах соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Узбекистане по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность из-за угрозы схода снега. Об этом заявила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

Причем опасность ограничили временным промежутком - с 08.00 13 декабря до 08.00 14 декабря 2019 года. По данным ведомства, в этот период наиболее велика вероятность схода лавины.

"Уважаемые отдыхающие! Просим соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками "Осторожно: лавинная опасность!" - сообщает МЧС.

Напомним, последний раз спасатели предупреждали об опасности схода лавин в горах Узбекистана в конце марта нынешнего года.

Узбекистанцев и гостей республики просили соблюдать осторожность в течение недели.

Тогда же министерство обнародовало данные о наиболее опасных районах Узбекистана из-за схода селей.

Так, больше всего этому явлению подвержены Ферганская долина, а также Наманганская и Ферганская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.