14:12 13 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Туристы на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму

МЧС предупредило о лавинной опасности в урочище "Чимган"

© Sputnik / Макс Ветров
Общество
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/454/29/4542935.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191213/13002914/MChS-predupredilo-o-lavinnoy-opasnosti-v-urochische-Chimgan.html

МЧС просит туристов и отдыхающих в горах соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Узбекистане по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность из-за угрозы схода снега. Об этом заявила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны. 

Причем опасность ограничили временным промежутком - с 08.00 13 декабря до 08.00 14 декабря 2019 года. По данным ведомства, в этот период наиболее велика вероятность схода лавины.

"Уважаемые отдыхающие! Просим соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками "Осторожно: лавинная опасность!" - сообщает МЧС.

Напомним, последний раз спасатели предупреждали об опасности схода лавин в горах Узбекистана в конце марта нынешнего года.

Горы
© CC0 / Unsplash / Janis Kikans
Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз

Узбекистанцев и гостей республики просили соблюдать осторожность в течение недели.

Тогда же министерство обнародовало данные о наиболее опасных районах Узбекистана из-за схода селей.

Так, больше всего этому явлению подвержены Ферганская долина, а также Наманганская и Ферганская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.

 

Теги:
МЧС Узбекистана, опасность, лавина, схождение лавины, Узбекистан, Чимган



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова
Неслабый пол: самые молодые женщины-политики – фото
В аэропорту Вильнюса появилась елка из изъятых у пассажиров предметов
Запрещенные к провозу предметы украсили елку в аэропорту Вильнюса
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться