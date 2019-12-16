В Узбекистане снова авиационный коллапс из-за тумана

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Узбекистане снова туман и плохие погодные условия, в связи с чем во многих аэропортах происходят задержки рейсов, сообщает Uzbekistan Airways.
"В связи с ухудшением метеорологических условий (туман, недостаточная видимость) несколько рейсов ожидаются с задержкой. Надеемся на понимание!" - говорится в сообщении.
В частности, аэропорт "Наманган" закрыт (видимость 50 метров).
- Рейс HY-095 (Ташкент-Наманган) перенесен на 09.30.
- Рейс HY-042 (Самарканд-Ташкент) в связи с недостаточной видимостью в аэропорту "Ташкент" был перенесен на 09.30.
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- Рейс HY-065 (Ташкент-Термез) перенесен на 10.30.
- Командир воздушного судна рейса HY-3620 (Джидда-Ташкент) в связи с недостаточной видимостью в аэропорту назначения в 07.17 принял решение посадить самолет в аэропорту города Бухара. На данный момент лайнер готовится к вылету в аэропорт назначения.
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Напомним, на прошлой неделе из-за сильного тумана несколько аэропортов Узбекистана были закрыты, многие рейсы перенесены, а некоторые и вовсе отменены.