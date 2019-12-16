Дорогой ли в Узбекистане Интернет – сравнение цен в других странах

Эксперты сравнили цены на подключение безлимитного домашнего Интернета с оптимальной скоростью 100 мегабит в секунду.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Всего 20 лет назад доступ к Интернету был у 4,1% людей в мире, однако в 2019 году насчитывается более 4,5 миллиарда пользователей, что составляет 58,8% всех жителей Земли.

Однако это не означает, что цена за Интернет везде одинаковая. Аналитики Picodi.com проанализировали стоимость услуг 233 крупнейших поставщиков безлимитного домашнего оптоволоконного Интернета в 62 странах мира и узнали, действительно ли в Узбекистане дорогой Интернет.

По данным платформы Speedtest.net, средняя скорость проводного Интернета в мире на декабрь 2019 года составляет 70 мегабит в секунду. Наиболее часто предлагаемая скорость в большинстве исследованных стран – это 100 мегабит в секунду.

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Такая скорость подключения к Интернету позволяет свободно просматривать сайты на нескольких устройствах одновременно и пользоваться стриминговыми сервисами (вроде Netflix) в наилучшем качестве — 4K (UHD).

picodi.com Стоимость Интернета со скоростью 100 мегабит в секунду в разных странах мира

Среди рассмотренных стран больше всего за интернет со скоростью 100 мегабит в секунду платят жители ЮАР — в среднем 87 долларов в месяц. Следом за ними идут исландцы, норвежцы, австралийцы и канадцы. Жители Дании, Греции, Швейцарии отдают примерно 53 доллара ежемесячно за такое подключение.

А вот Узбекистан занимает 11 строчку из 62, что говорит о том, что интернет в республике не самый дорогой в мире. Однако в регионе Центральной Азии это самая высокая цена за 100 мегабит в секунду.

Узбекистанцы платят 51 доллар ежемесячно, в то время как жители Кыргызстана отдают 34 долларов, а Казахстана – 11 долларов. А в России цена и вовсе составляет примерно 8 долларов в месяц.

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В исследовании рассматривались крупные поставщики, предлагающие безлимитный домашний интернет через оптоволокно или самые передовые технологии, доступные в данной стране. В анализе не учитывались различные акции и комбо-тарифы (к примеру, интернет + телевидение).

Специалисты также не брали в расчет мелких местный провайдеров, которые работают в рамках одного округа или нескольких городов.