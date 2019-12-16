Россию и Узбекистан свяжут еще два поезда

Ранее в компании "Узбекистон темир йуллари", что с 14 декабря 2019 года по 11 января 2020 года ввели дополнительный рейс поезда "Ташкент – Москва – Ташкент".

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" запускает в конце 2019 – начале 2020 года два новых поезда в Москву и Уфу, сообщили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день из столицы Узбекистана в российском направлении поезда узбекского перевозчика курсируют в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Саратов и Уфу. Кроме того, действует поезд сообщением "Андижан – Москва".

"Начиная с 13 декабря текущего года начал курсировать поезд №350/349 сообщением "Термез – Москва – Термез", а с февраля 2020 года в сетевом графике будет назначено новое направление сообщением "Андижан – Уфа – Андижан", — говорится в публикации.

Напомним, "Узбекистон темир йуллари" вводит скидки на новых железнодорожных маршрутах из Узбекистана в Россию и обратно. Выгодные тарифы начнут действовать с 2 января 2020 года.

В частности, на поезда №5/6 "Ташкент – Москва", №149/150 "Андижан – Москва", №350/350 "Ташкент – Москва" и №315/316 "Ташкент – Казань" можно будет приобрести билет с выгодой до 55% в купе или СВ, если оплатить дорогу ранее чем за 41 день.

Если же билет покупается за пять суток и позднее — то придется переплатить 5% от базового тарифа. Подробная таблица скидок представлена на сайте компании.