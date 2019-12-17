В Узбекистане создадут портал "Антиплагиатная система"

Это послужит повышению научного потенциала республики, созданию правовых основ борьбы с плагиатом в сфере науки и образования, в системе академического и высшего образования.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Узбекистане будет создан портал "Антиплагиатная система", предназначенный для ученых и исследователей, сообщает Министерство инновационного развития республики.

Несколько дней назад в зале заседаний Ташкентского финансового института по инициативе Министерства инновационного развития состоялась встреча с представителями компании Plagiat.pl.

"Встреча прошла на высоком уровне, с дискуссиями по вопросу внедрения антиплагиатных систем, создания единой базы данных в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что целесообразно создать веб-портал, содержащий тексты научных журналов, издаваемых в стране, с целью организации единой базы рефератов, статей, диссертаций и проведения оценки результатов и эффективности научных журналов. Это послужит повышению научного потенциала республики, созданию правовых основ борьбы с плагиатом в сфере науки и образования, в системе академического и высшего образования.

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Исходя из требований к базам научных публикаций в мире, была достигнута договоренность о внедрении "Антиплагиатной системы", определяющей оригинальность, достоверность научных публикаций и формировании Единого национального индекса цитирования, отражающего показатель ссылок на научные статьи. Это, в свою очередь, послужит повышению показателей цитируемости научных работников и ученых по индексам Хирша и РИНЦ, повышению престижа Узбекистана в различных областях науки.

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В мероприятии приняли участие и. о. первого заместителя министра инновационного развития Шароф Ражаббаев, а также более 60 представителей образовательных, научно-исследовательских заведений страны, заинтересованных в повышении научного потенциала республики.