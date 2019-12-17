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Посадки саксаула на дне Аральского мора

Высадка леса на дне Аральского моря возобновилась

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191217/13029086/Posadka-lesa-na-dne-Aralskogo-morya-vozobnovilas.html

Начался сев еще на 700 тысячах гектаров, его планируется завершить в начале 2020 года. В посевной с воздуха задействованы самолеты Ан-2.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Работы по созданию зеленых насаждений возобновились на дне высохшего Аральского моря, рассказал начальник пресс-службы МЧС Мурад Садыков в своем Facebook.

"На территории высохшего Аральского моря возобновились работы по созданию зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Согласно информации, министерство координирует госпрограмму по озеленению дна Арала. В начале этого года уже было засеяно более 500 тысяч гектаров пустыни Аралкум.

Посадки саксаула на дне Аральского мора
Sputnik / Мария Науменко
Посадки саксаула на дне Аральского мора

Садыков отметил, что начался сев еще на 700 тысячах гектаров. По данным МЧС, в посевной с воздуха задействованы самолеты Ан-2.

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Напомним, в декабре прошлого года для высадки лесов специально закупили тракторы. Также саженцы высаживают вручную, а в труднодоступных местах помогает авиация.

Высохшее Аральское море
Sputnik / Мария Науменко
Высохшее Аральское море

Высадка растений по дну Арала идет стахановскими темпами: в этом году засадили уже 461 тысячу гектаров, а в следующем планируется засеять 700 тысяч гектаров.

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Возрождать Приаралье приезжают люди со всего Узбекистана. В прошлом сезоне на осушенном дне трудились две тысячи человек.

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.

Битва с пустыней
© Sputnik /
Битва с пустыней
Теги:
лес, МЧС Узбекистана, МЧС, деревья, Аральское море, Аральское море, Узбекистан, Узбекистан



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