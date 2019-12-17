Ташкентский зоопарк передают в частные руки

Зоопарк сейчас находится в ведении государства. Он не отвечает мировым стандартам и вместе с тем несет ощутимые убытки (за последние годы из государственного бюджета было выделено 22,7 млрд сумов).

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. На портале Lex.uz разместили постановление Кабинета министров, согласно которому ташкентский зоопарк переходит в доверительное управление частной компании.

Как отмечается в документе, зоопарк сейчас находится в ведении государства. Он не отвечает мировым стандартам и вместе с тем несет ощутимые убытки (за последние годы из государственного бюджета было выделено 22,7 млрд сумов).

"В целях рационального использования государственных денег, сокращения присутствия государства в экономике и обновления зоопарка, ГП "Ташкентский зоопарк" реорганизуется в ООО "Ташкентский зоопарк" и передается в управление OOO Wildlife Care," - говорится в документе.

Компания берет на себя ряд инвестиционных обязательств: вложить в течение следующих пять лет $5 млн, построить новые вольеры и реконструировать старые, увеличить разнообразие животных, организовать центр реабилитации для животных и центр повышения квалификации для сотрудников, внедрить технологии.

В случае выполнения всех этих условий компания сможет управлять зоопарком еще 30 лет.

Постановлением также утверждена концепция развития зоопарка. Из убыточного состояния он должен превратиться в прибыльное предприятие, отвечающее мировым стандартам (онлайн-билеты, мерчендайзинг, мобильные приложения, улучшенные условия содержания животных, новый уровень ухода за ними и т. д.).

Концепция включает в себя несколько этапов:

2020−2021 годы - анализ состояния зоопарка, определение объектов для реконструкции, подготовка сметы.

2022−2022 годы - поэтапная реконструкция зоопарка, повышение его привлекательности.

2022−2024 годы - завершение всех запланированных строительных и других работ.

2024−2049 годы - обновление инфраструктуры, улучшение условий, расширение территории зоопарка при необходимости.

Напомним, в мае специалисты зоопарка "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов обсудили с хокимиятом Ташкента вопрос реконструкции зоопарка. Тогда запланировали также подписание меморандума о сотрудничестве.