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Вохид Кудратов, Насиба Нуржанова и Сардор Адизов -студенты МИФИ из Узбекистана

Корейский вуз начнет работу в Узбекистане - постановление

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
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Образовательный процесс будет проходить на узбекском, русском и английском языках на основе учебных планов технологического института Ёджу.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Принято постановление Правительства, которое предусматривает организацию деятельности технологического института Ёджу в Ташкенте, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В соответствие с постановлением, институт является негосударственной организацией высшего образования в форме общества с ограниченной ответственностью.

Образовательный процесс будет проходить на узбекском, русском и английском языках на основе учебных планов технологического института Ёджу (Республика Корея) по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования.

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Выпускникам института выдается диплом, признаваемый документом о высшем образовании в Узбекистане.

Прием студентов в институт осуществляется технологическим институтом Ёджу (или при его участии) путем проведения вступительных экзаменов среди абитуриентов с общим средним, средним специальным, профессиональным образованием.

Обучение проводится на платно-контрактной основе в дневной, заочной и вечерней формах.

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Также, ежегодно на основе отбора, не менее 10 способных, одаренных и имеющих высокие показатели успеваемости абитуриентов из числа детей семей, нуждающихся в социальной защите, будут приниматься на бесплатное обучение.

Теги:
ВУЗ, Ташкент, Южная Корея, Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования, Образование



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