Ведущий российский вуз открывает свое представительство в Узбекистане

Обучение русскому языку и повышение квалификации педагогов - таковы главные задачи будущего представительства одного из лучших вузов мира по версии QS World University Rankings.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) открывает представительство в Узбекистане, передает РИА Новости со ссылкой на ректора вуза Владимира Филиппова.

Основными направлениями деятельности представительства будут обучение русскому языку и повышение квалификации педагогов.

Вопрос открытия представительства был обсужден в ходе очередного заседания Совета федерации РФ.

"В текущем году начался проект по созданию ресурсных центров российского образования в составе консорциума вузов. РУДН является главным исполнителем этого проекта. Первые центры уже появились в пяти странах – Болгарии, Киргизии, Монголии, Таджикистане и Турции. К 2024 году планируется запустить уже 50 подобных ресурсных центров", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

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Ректор вуза в ходе своего выступления на заседании рассказал о работе, нацеленной на повышение качества приема студентов, развитие сотрудничества вуза с индустриальными партнерами, рост показателей цитируемости публикаций ученых университета. "В этом году их число значительно увеличилось и составило уже 1414 публикаций", - пояснил он. Филиппов подчеркнул, что РУДН становится провайдером российских технологий на зарубежные рынки.

В 2019 году вуз впервые вошел в топ-400 рейтинга университетов мира QS World University Rankings. Кроме того, в рейтинге "зеленых" университетов мира РУДН занял 38-е место, подтвердив лидерство среди вузов России по этому показателю.

В преддверии 60-летнего юбилея РУДН запущен проект "Зеленый университет", в рамках которого в течение 2019-2020 годов будут высажены "деревья дружбы" в десятках стран мира, в том числе и в Узбекистане.