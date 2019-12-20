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Перинатальный центр

На проблемы человеческой безопасности в Приаралье выделили более $3 млн

© Sputnik / Игорь Онучин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191220/13059815/Na-problemy-chelovecheskoy-bezopasnosti-v-Priarale-vydelili-bolee--3-mln.html

Проблемы будут решать через содействие устойчивому развитию сельской местности региона, повышение качества услуг перинатальной помощи, оказание содействия уязвимым материям и новорожденным.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Для повышения качества услуг перинатальной помощи, а также для решения насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья республика получит финансовую помощь в размере 3,1 млн долл. США. 

В Ташкенте состоялось очередное заседание руководящего комитета многопартнерского Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья. В заседании приняли участие представители Кабмина республики, постоянный координатор ООН в Узбекистане, а также эксперты ряда неправительственных организаций.

© Sputnik / Антон Денисов
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Были обсуждены организационные и практические меры деятельности Трастового фонда. Стороны объявили второй прием заявок на финансирование проектов по смягчению последствий экологической катастрофы в регионе Приаралья.

Согласно предварительным договоренностям, заседатели одобрили выделение республике 3,1 млн долл. на финансирование проектов "Повышение доступа и качества услуг перинатальной помощи, оказываемой наиболее уязвимым матерям и новорожденным" и "Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию". Заявки разработаны специализированными учреждениями ООН.

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Заявлено о мобилизации средств технического содействия от представителей Министерства инвестиций и внешней торговли, делегации Европейского союза, посольств Японии и Республики Корея.  

Стороны также договорились создать консультативный комитет по устойчивому развитию Приаралья, который позволит вести диалог между правительством, гражданским обществом и международными партнерами по совершенствованию в регионе широкого спектра отраслей.

Теги:
Сельский район, новорожденный, Перинатальный центр, население, безопасность, Приаралье



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