Выборы-2019: граждане Узбекистана выбирают в Москве

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Работа избирательных участков началась с 8.00 мск. Люди приходят семьями, неторопливо обновляют в памяти уже имеющиеся данные о предвыборных программах кандидатов. Информации о потенциальных депутатах много, представлена она на двух языках. Члены избирательной комиссии и наблюдатели помогают сориентироваться в масштабном объеме данных.

В этом году отдать свой голос за понравившегося кандидата значительно удобнее для граждан Узбекистана, находящихся в России. Организовано 8 избирательных участков по РФ, в прошлый раз их было всего два. Только в Москве с 8.00 до 20.00 открыты избирательные участки в посольстве Узбекистана в РФ и представительстве Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве. Необходимые условия созданы и для людей с ограниченными возможностями - отдельный вход с пандусом, широкая кабина для въезда на коляске, низко установленный столик для записи в бюллетени.

В объектив съемочной группы Sputnik Узбекистан попал момент голосования главы узбекской дипмиссии в РФ Ботиржона Асадова вместе с супругой.

Sputnik / Максим Блинов Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свой голос на парламентских выборах за понравившихся кандидатов уже отдали президент вместе с супругой и двумя дочерьми. Они проголосовали на участке №162 в Мирзо-Улугбекском районе.