20:19 22 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
LIVE:

Выборы-2019: граждане Узбекистана выбирают в Москве

Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (98)
14111
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1307/91/13079188.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191222/13078638/Vybory-2019-grazhdane-Uzbekistana-vybirayut-v-Moskve.html

В объектив съемочной группы Sputnik Узбекистан попал момент голосования главы узбекской дипмиссии в РФ Ботиржона Асадова вместе с супругой.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Работа избирательных участков началась с 8.00 мск. Люди приходят семьями, неторопливо обновляют в памяти уже имеющиеся данные о предвыборных программах кандидатов. Информации о потенциальных депутатах много, представлена она на двух языках. Члены избирательной комиссии и наблюдатели помогают сориентироваться в масштабном объеме данных.

Явка избирателей на выборах в Узбекистане на 18.00
© Sputnik /
Парламентские выборы - 2019: предварительные данные

В этом году отдать свой голос за понравившегося кандидата значительно удобнее для граждан Узбекистана, находящихся в России. Организовано 8 избирательных участков по РФ, в прошлый раз их было всего два. Только в Москве с 8.00 до 20.00 открыты избирательные участки в посольстве Узбекистана в РФ и представительстве Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве. Необходимые условия созданы и для людей с ограниченными возможностями - отдельный вход с пандусом, широкая кабина для въезда на коляске, низко установленный столик для записи в бюллетени.

В объектив съемочной группы Sputnik Узбекистан попал момент голосования главы узбекской дипмиссии в РФ Ботиржона Асадова вместе с супругой.
Sputnik / Максим Блинов
Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свой голос на парламентских выборах за понравившихся кандидатов уже отдали президент вместе с супругой и двумя дочерьми. Они проголосовали на участке №162 в Мирзо-Улугбекском районе.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (98)
Теги:
Москва, голосование, Посол, Посольство Республики Узбекистан в РФ, явка, избиратели, парламентские выборы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
"Лучше гор могут быть только горы": открытие курорта "Амирсой" – фото
Встреча волшебников на границе России и Финляндии
Волшебная встреча: Дед Мороз пообщался со своим финским братом Йоулупукки
Явка избирателей на выборах в Узбекистане на 18.00
Парламентские выборы - 2019: предварительные данные

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться