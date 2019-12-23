В Узбекистане вводится онлайн-учет водопотребления

Внедряемая единая геоинформационная система позволит мониторить объекты системы водоснабжения и канализации в режиме онлайн, и даже учитывать качество и объемы воды.

ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В республике будет внедрена единая система учета всех объектов питьевого водоснабжения и канализации.

Комплекс мероприятий по внедрению в стране единой геоинформационной системы был подписан между министерством жилищно-коммунального обслуживания и госкомитетом по геодезии и картографии.

Системные недостатки в водопользовании будут устранять по-новому

Система обеспечит ввод, хранение, периодическое обновление и мониторинг всей необходимой информации по объектам системы водоснабжения и канализации, а также позволит в перспективе обеспечить в режиме онлайн учет объемов и качество воды и водостоков.

Согласно документу система будет реализовано по территории республики до конца 2020 года. За данный период ожидается подготовить и повысить квалификацию соответствующих специалистов в отрасли.

Таким образом, будет создана единая система "Цифровой водоканал", которая предусмотрена указом президента о мерах по повышению уровня обеспечения населения питьевой водой и улучшения ее качества.