В Узбекистане вводится онлайн-учет водопотребления

ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В республике будет внедрена единая система учета всех объектов питьевого водоснабжения и канализации.
Комплекс мероприятий по внедрению в стране единой геоинформационной системы был подписан между министерством жилищно-коммунального обслуживания и госкомитетом по геодезии и картографии.
Системные недостатки в водопользовании будут устранять по-новому
Система обеспечит ввод, хранение, периодическое обновление и мониторинг всей необходимой информации по объектам системы водоснабжения и канализации, а также позволит в перспективе обеспечить в режиме онлайн учет объемов и качество воды и водостоков.
Таким образом, будет создана единая система "Цифровой водоканал", которая предусмотрена указом президента о мерах по повышению уровня обеспечения населения питьевой водой и улучшения ее качества.