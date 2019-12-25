В горах или на даче: как узбекистанцы планируют отмечать Новый год

Что касается целей и планов на будущий год, то среди узбекистанцев наиболее популярными желаниями на новый год являются найти новую работу, обрести новые навыки, посетить новые страны, открыть свой бизнес, купить машину.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. До Нового года остались считанные дни. HeadHunter решили узнать, как узбекистанцы планируют встречать и какие традиции празднования Нового года существуют в их семьях.

75% опрошенных планируют встречать Новый год дома, в кругу семьи, 8% - в гостях у родственников или друзей, 5% - на работе и лишь 1% задумали провести новогоднюю ночь в другой стране.

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В своих вариантах ответов на вопрос "Как Вы планируете встречать Новый год?" респонденты ответили:

- в горах;

- на даче;

- в другой стране на работе;

- мы не празднуем Новый год.

Именно близкие и родные люди влияют на предновогоднее настроение узбекистанцев. Атмосферу приближающегося праздника так же создают гирлянды на улицах города, аромат мандаринов, коллеги на работе и новогодние распродажи в магазинах. При этом 12% опрошенных отметили, что праздничное настроение:

- создают себе сами;

- повышается от доброты людей и хороших поступков;

- повышается с приближением праздника;

- полностью отсутствует.

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57% опрошенных узбекистанцев верят в примету "Как Новый год встретишь, так его и проведешь", поэтому в семьях существуют особенные традиции по празднованию Нового года:

- в нашей семье все собираются вокруг праздничного дастархана, и когда часы бьют полночь, самый старший в семье желает всем самые наилучшие пожелания; эта традиция в нашей семье вот уже как 30 лет существует;

- мы открываем окна в полночь, чтобы впустить Новый год;

- играем семьей в настольные игры;

- в полночь начинаем искать подарки под ёлкой;

- планируем новые достижения, которые нужно воплотить в наступающем году!

Что касается целей и планов на будущий год, то среди узбекистанцев наиболее популярными желаниями на новый год являются найти новую работу, обрести новые навыки, посетить новые страны, открыть свой бизнес, купить машину.