В горах или на даче: как узбекистанцы планируют отмечать Новый год

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. До Нового года остались считанные дни. HeadHunter решили узнать, как узбекистанцы планируют встречать и какие традиции празднования Нового года существуют в их семьях.
75% опрошенных планируют встречать Новый год дома, в кругу семьи, 8% - в гостях у родственников или друзей, 5% - на работе и лишь 1% задумали провести новогоднюю ночь в другой стране.
Где в Ташкенте можно прикоснуться к новогоднему волшебству - адреса >>
В своих вариантах ответов на вопрос "Как Вы планируете встречать Новый год?" респонденты ответили:
- в горах;
- на даче;
- в другой стране на работе;
- мы не празднуем Новый год.
Именно близкие и родные люди влияют на предновогоднее настроение узбекистанцев. Атмосферу приближающегося праздника так же создают гирлянды на улицах города, аромат мандаринов, коллеги на работе и новогодние распродажи в магазинах. При этом 12% опрошенных отметили, что праздничное настроение:
- создают себе сами;
- повышается от доброты людей и хороших поступков;
- повышается с приближением праздника;
- полностью отсутствует.
Какие улицы Ташкента перекроют на Новый год — карта >>
57% опрошенных узбекистанцев верят в примету "Как Новый год встретишь, так его и проведешь", поэтому в семьях существуют особенные традиции по празднованию Нового года:
- в нашей семье все собираются вокруг праздничного дастархана, и когда часы бьют полночь, самый старший в семье желает всем самые наилучшие пожелания; эта традиция в нашей семье вот уже как 30 лет существует;
- мы открываем окна в полночь, чтобы впустить Новый год;
- играем семьей в настольные игры;
- в полночь начинаем искать подарки под ёлкой;
- планируем новые достижения, которые нужно воплотить в наступающем году!
Что касается целей и планов на будущий год, то среди узбекистанцев наиболее популярными желаниями на новый год являются найти новую работу, обрести новые навыки, посетить новые страны, открыть свой бизнес, купить машину.