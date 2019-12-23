Какие улицы Ташкента перекроют на Новый год — карта

В центре столицы почти на четыре недели закроют четыре улицы для движения транспорта. Хокимият столицы приносит извинения за возможные неудобства.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением праздничных мероприятий с 23 декабря 2019 года по 10 января 2020-го перекроют автомобильное движение на нескольких улицах, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Нельзя будет проехать по следующим участкам:

улица Буюк Турон — от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар;

проспект Мустакиллик — от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар;

улица Истиклол — от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон;

улица Зарафшан — от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол.

Хокимият Ташкента Участки улиц, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с празднованием Нового года

Столица начала готовиться к празднику еще несколько недель назад. Планируются десятки мероприятий, которые создадут волшебное настроение и детям, и взрослым.

Главные улицы города уже украшают гирлянды и нарядные ели. Главная зеленая красавица страны стоит на улице Истиклол, в районе Национальной библиотеки имени Алишера Навои. Ее высота — 36 метров.

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