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Подготовка Ташкента к празднованию Нового года

Какие улицы Ташкента перекроют на Новый год — карта

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191223/13090622/Kakie-ulitsy-Tashkenta-perekroyut-na-Novyy-god--karta.html

В центре столицы почти на четыре недели закроют четыре улицы для движения транспорта. Хокимият столицы приносит извинения за возможные неудобства.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением праздничных мероприятий с 23 декабря 2019 года по 10 января 2020-го перекроют автомобильное движение на нескольких улицах, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Нельзя будет проехать по следующим участкам:

  • улица Буюк Турон — от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар;
  • проспект Мустакиллик — от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар;
  • улица Истиклол — от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон;
  • улица Зарафшан — от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол.
Участки улиц, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с празднованием Нового года
Хокимият Ташкента
Участки улиц, которые будут перекрыты в Ташкенте в связи с празднованием Нового года

Столица начала готовиться к празднику еще несколько недель назад. Планируются десятки мероприятий, которые создадут волшебное настроение и детям, и взрослым. 

Главные улицы города уже украшают гирлянды и нарядные ели. Главная зеленая красавица страны стоит на улице Истиклол, в районе Национальной библиотеки имени Алишера Навои. Ее высота — 36 метров.

Самые красивые столицы мира в ожидании чуда — фотолента >>>

Теги:
новогодние праздники, праздник, праздничные дни, Новый год, Хокимият Ташкента, Ташкент



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