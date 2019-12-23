Где в Ташкенте можно прикоснуться к новогоднему волшебству - адреса

С 22 декабря 2019 года до 8 января 2020 года новогодние елки будут ждать своих гостей по столичным адресам. Хокимият Ташкента назвал точные локации праздников.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Пресс-служба столичного хокимията опубликовала информацию о том, где в Ташкенте будут проходить новогодние праздники.

С 22 декабря 2019 года до 8 января 2020 года новогодние елки зажгут огни по 14 локациям:

- На площади перед Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои и гостиницей Hayatt Regency;

- В парке "Анхор Локомотив" в Шайхантохурском районе;

- В парке "Навруз" в Шайхантохурском районе;

- На передней площади предприятия Roison Electronics на массиве Алгоритм в Чиланзарском районе;

- На площади Пушкина в Яккасарайском районе;

- Перед Центром культуры и досуга населения в Бектемирском районе;

- На территории "Эко-парка" имени Бабура в Мирзо Улугбекском районе;

- На территории Central park в Мирзо Улугбекском районе;

- На территории парка Green park в Сергелийском районе;

- На территории стоянки по Малой кольцевой дороги дехканского рынка "Фарход" в Учтепинском районе.

- На передней площади Ташкентского зоологического сада Юнусабадского районе;

- На территории парка культура и развлечений "Ашхабад" в Яшнабадском районе;

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- В Центре Культуры и просвещения Министерства обороны в Яшнабадском районе.

- На передней площади перед ледовым дворцом Humo arena в Чиланзарском районе.

Напомним, две недели назад в столице нарядили главную елку страны. Гирлянды, лесные красавицы на главных улицах и отличное настроение. Ташкент вовсю готовится в празднованию Нового года.