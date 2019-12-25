В Ташкенте на время открыли дополнительные парковки — список улиц

Ранее хокимият города сообщил, что в центре столицы почти на четыре недели закрыли четыре улицы для движения транспорта.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте на время проведения праздничных мероприятий организованы новые парковки. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, они будут действовать до 10 января 2020 года.

Дополнительные места появились на следующих участках:

проспект Амира Темура — от сквера Амира Темура до проспекта Узбекистан;

проспект Амира Темура — от сквера Амира Темура до улицы Истиклол;

улица Бухор — от проспекта Амира Темура до улицы Тараса Шевченко и от улицы Зарафшан до проспекта Шарафа Рашидова;

улица Матбуотчилар — от проспекта Шарафа Рашидова до сквера Амира Темура;

одна сторона проспекта Шарафа Рашидова — от улицы Матбуотчилар до проспекта Алишера Навои;

улица Олмазор — от проспекта Ислама Каримова до проспекта Алишера Навои;

улица Афросиаб — от улицы Бешагач до улицы Юнуса Раджаби;

улица Буюк Турон — от проспекта Ислама Каримова до проспекта Алишера Навои (улица не будет закрыта для проезда, как сообщалось ранее);

улица Истиклол — от улицы Истикбол до проспекта Мустакиллик;

улица Истикбол — от улицы Истиклол до улицы Шахрисабз

Также в ГУВД рассказали, что в районе проведения праздничных мероприятий есть несколько стоянок:

напротив школы №50;

возле Алайского рынка;

рядом с Дворцом "Дружбы народов" (две парковки);

около Humo Arena.

Ранее в пресс-службе столичного хокимията рассказали, какие улицы Ташкента будут перекрыты до 10 января, а также назвали список адресов, где пройдут мероприятия для детей и взрослых.