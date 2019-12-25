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Подготовка Ташкента к празднованию Нового года

В Ташкенте на время открыли дополнительные парковки — список улиц

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191225/13104897/V-Tashkente-na-vremya-otkryli-dopolnitelnye-parkovki--spisok-ulits.html

Ранее хокимият города сообщил, что в центре столицы почти на четыре недели закрыли четыре улицы для движения транспорта.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте на время проведения праздничных мероприятий организованы новые парковки. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, они будут действовать до 10 января 2020 года.

Дополнительные места появились на следующих участках:

  • проспект Амира Темура — от сквера Амира Темура до проспекта Узбекистан;
  • проспект Амира Темура — от сквера Амира Темура до улицы Истиклол;
  • улица Бухор — от проспекта Амира Темура до улицы Тараса Шевченко и от улицы Зарафшан до проспекта Шарафа Рашидова;
  • улица Матбуотчилар — от проспекта Шарафа Рашидова до сквера Амира Темура;
  • одна сторона проспекта Шарафа Рашидова — от улицы Матбуотчилар до проспекта Алишера Навои;
  • улица Олмазор — от проспекта Ислама Каримова до проспекта Алишера Навои;
  • улица Афросиаб — от улицы Бешагач до улицы Юнуса Раджаби;
  • улица Буюк Турон — от проспекта Ислама Каримова до проспекта Алишера Навои (улица не будет закрыта для проезда, как сообщалось ранее);
  • улица Истиклол — от улицы Истикбол до проспекта Мустакиллик;
  • улица Истикбол — от улицы Истиклол до улицы Шахрисабз

Также в ГУВД рассказали, что в районе проведения праздничных мероприятий есть несколько стоянок:

  • напротив школы №50;
  • возле Алайского рынка;
  • рядом с Дворцом "Дружбы народов" (две парковки);
  • около Humo Arena.

Ранее в пресс-службе столичного хокимията рассказали, какие улицы Ташкента будут перекрыты до 10 января, а также назвали список адресов, где пройдут мероприятия для детей и взрослых.

Теги:
автомобилисты, автомобили, парковка, ГУВД Ташкента, Ташкент



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