Признание диплома зависит от формы обучения за рубежом — власти РУз

Ранее пять вузов РФ были обвинены в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Российским вузам следует предупреждать абитуриентов из Узбекистана о непризнании в республике дипломов о получении заочного образования в дистанционной форме обучения, поскольку она отсутствует в республике. Об этом заявили в Государственной инспекции надзору за качеством образования при Кабмине РУз.

В конце ноября госинспекция обвинила пять вузов РФ в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны. В этот список, в частности, вошел Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). В ТУСУР обвинения отвергли , заявив, что вуз подтвердил право готовить студентов по всем заявленным программам.

По данным ведомства, представители госинспекции и ТУСУР совместно изучили возникшую проблему. В частности, было установлено, что несколько консалтинговых фирм в Узбекистане на основе договора с томским вузом оказали услуги по приему документов от абитуриентов из Узбекистана на 2019-2020 учебный год на вечернюю и заочную форму обучения.

"Представителю университета было объяснено, что дипломы обучающихся заочно с применением элементов дистанционного обучения студентов не будут признаны, так как такая форма обучения на практике в Республике Узбекистан не действует", — говорится в публикации на официальном сайте госинспекции.

В ведомстве уточнили, что выдаваемый диплом о заочном образовании с применением дистанционного обучения не имеет правовой силы на территории страны.

По данным госинспекции, в настоящий момент в ТУСУР получают образование 681 студент из Узбекистана, в том числе 612 — заочно, из которых 598 — с применением форм дистанционного обучения.

"Узбекской стороной было высказано мнение о целесообразности в дальнейшем пояснения абитуриентам из Узбекистана, сдающим документы на заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных элементов, о существующих для признания (дипломов — ред.) требованиях", — отмечается в публикации.

Госинспекция и администрация томкого вуза договорились о дальнейшем расширении сотруднической деятельности, совместной борьбе с противоправными действиями.