Признание диплома зависит от формы обучения за рубежом — власти РУз

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Российским вузам следует предупреждать абитуриентов из Узбекистана о непризнании в республике дипломов о получении заочного образования в дистанционной форме обучения, поскольку она отсутствует в республике. Об этом заявили в Государственной инспекции надзору за качеством образования при Кабмине РУз.
По данным ведомства, представители госинспекции и ТУСУР совместно изучили возникшую проблему. В частности, было установлено, что несколько консалтинговых фирм в Узбекистане на основе договора с томским вузом оказали услуги по приему документов от абитуриентов из Узбекистана на 2019-2020 учебный год на вечернюю и заочную форму обучения.
"Представителю университета было объяснено, что дипломы обучающихся заочно с применением элементов дистанционного обучения студентов не будут признаны, так как такая форма обучения на практике в Республике Узбекистан не действует", — говорится в публикации на официальном сайте госинспекции.
В ведомстве уточнили, что выдаваемый диплом о заочном образовании с применением дистанционного обучения не имеет правовой силы на территории страны.
"Узбекской стороной было высказано мнение о целесообразности в дальнейшем пояснения абитуриентам из Узбекистана, сдающим документы на заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных элементов, о существующих для признания (дипломов — ред.) требованиях", — отмечается в публикации.
Госинспекция и администрация томкого вуза договорились о дальнейшем расширении сотруднической деятельности, совместной борьбе с противоправными действиями.