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Написание диктанта

"Все законно": еще один российский вуз ответил на обвинения узбекских властей

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан

Ранее Госинспекция по надзору за качеством образования Узбекистана обвинила пять филиалов российских вузов в приеме абитуриентов из республики без соответствующей аккредитации.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) намерен оспорить обвинения Госинспекции по надзору за качеством образования Узбекистана в незаконном приеме абитуриентов. Об этом сообщается в ответе вуза на запрос РИА Томск.

"Абитуриенты, которые выбрали очную форму обучения, были зачислены в ТУСУР не позднее 20 августа... В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ, университет может самостоятельно устанавливать дату начала учебного года по заочной форме обучения. Правилами приема в ТУСУР на 2019/20 год срок приема документов от абитуриентов-заочников установлен до 13 декабря 2019-го", – говорится в ответе.

Также в университете подчеркнули, что не осуществляют образовательную деятельность за пределами России, которая требовала бы лицензии: ТУСУР не имеет представительств и филиалов в других странах. По словам представителей вуза, прием документов образовательной деятельностью не является и осуществляется в соответствии с законом.

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Сейчас вуз готовится предоставить документы в уполномоченные органы Узбекистана, подтверждающие законность образовательной деятельности учреждения.

Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре
© Х. Пайдоев / Народное слово
"Готовим документы": российский вуз ответил на обвинения узбекских властей

Накануне Госинспекция по надзору за качеством образования Узбекистана обвинила пять филиалов российских вузов в том, что они продолжают прием документов и заключение контрактов на обучение в 2019-2020 учебном году несмотря на то, что прошло три месяца с начала учебного года, а также работают на территории Узбекистана без соответствующей аккредитации.

Первым ответ поступил от Тверской частной Высшей школы предпринимательства. По словам ректора Максима Аллабяна, вуз "активно готовит документы для прохождения соответствующей аккредитации".

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Теги:
Образование, Россия, Узбекистан, ВУЗ



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