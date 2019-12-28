Президент поручил построить 20-этажные IT-парки в регионах

"Развитие будет, если мы сможем внедрить новые молодежные стартап-проекты в жизнь общества. Если мы реализуем эти программы, то ошибок будет меньше," — сказал Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Во всех регионах республики будут построены 20-этажные IT-парки, направленные на развитие молодежных стартап-проектов. Об этом сообщил президент на встрече с молодежью в школе имени Мухаммада ал-Хоразмий, передает пресс-служба Мининфокома.

"За строительство IT-парков будут отвечать хокимы каждой из областей," - отметил Мирзиёев.

Президент также выразил большое доверие деятельности новых технологических парков.

Первый IT-парк появился в Ташкенте в июле этого года. В ноябре стартовал новый этап строительства, который предусматривает появление бизнес-центра, гостиницы и других сооружений. Планируется, что годовой объем произведенной здесь продукции превысит $10 млн в 2020 году и достигнет $100 млн в 2025. Общая стоимость проекта составляет $150 млн.