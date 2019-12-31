Журналисты Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

В декабре сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Журналисты Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угроз Таллина начать уголовное преследование.

"Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня" поддерживают своих сотрудников в этом решении", — говорится в официальном заявлении пресс-службы российского информационного агентства. Текст опубликован на сайте Sputnik Эстония.

Опыт, как отмечается в публикации, показывает: несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе — реальность.

"Рисковать свободой людей мы не считаем возможным. Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов — это работа в российском СМИ", — указано в заявлении.

Представитель ОБСЕ Арлем Дезир, по данным пресс-службы МИА "Россия сегодня", уже заявил, что расширение индивидуальных санкций ЕС против Дмитрия Киселева на все агентство и журналистов — большая проблема для свободы прессы.

"Мы будем принимать все необходимые юридические и иные шаги для того, чтобы журналисты Sputnik смогли работать, не опасаясь уголовного преследования со стороны эстонских силовых структур", — говорится в сообщении.

Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт Sputnik Эстония продолжит функционировать, добавили в пресс-службе. Потребуется время, чтобы восстановить его в полном объеме.

МИА "Россия сегодня" призвало все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии.

"Обращаемся, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ". Благодарим журналистское сообщество, общественных деятелей, политиков и международные организации за поддержку коллег. Моральная поддержка очень важна сейчас и понадобится в будущем", — указано в заявлении.

В декабре сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня".

Президент России Владимир Путин, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что власти РФ будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Глава государства подчеркнул, что попытки эстонский властей помешать работе сотрудников агентства не должны остаться незамеченными.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на претеснения Sputnik Эстония будет "комплексным и интересным".