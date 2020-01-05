Глава МЧС высадил пустынные растения на дне Арала

Уже было освоено 85 тыс. га территории дна высохшего моря. Всего в этом году, по поручению президента, планируется создать зеленые насаждения на территории 700 тыс. га.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. МЧС республики намерено высадить зеленые насаждения в Каракалпакстане для предотвращения дальнейшего опустынивания Аральского региона и улучшения экологической ситуации.

Как сообщил глава пресс-службы МЧС Мурад Садыков в своем Telegram-канале, для проведения лесомелиоративных мероприятий было мобилизовано свыше 300 единиц тракторов, 4 самолета АН-2 и другой специальной техники.

В начавшемся сезоне уже было освоено 85 тыс. га территории дна высохшего моря. Всего в этом году, по поручению президента, планируется создать зеленые насаждения на территории 700 тыс. га.

Узбекистан и Казахстан поделят высохшую часть Аральского моря >>

В праздничные дни на дне осушенного Арала молодежные отряды Каракалпакстана провели встречу с министром по ЧС, в ходе которой глава ведомства принял участие в высадке саженцев пустынных растений.