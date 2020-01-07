Стало известно о состоянии сорвавшихся с высоты гимнастов из Узбекистана

Инцидент произошел 3 января в Королевском театре Карре в Амстердаме во время представления под названием "Всемирный рождественский цирк".

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Воздушная гимнастка Кристина Воробьева, которая вместе со своим партнером и супругом Рустэмом Османовым сорвалась с десятиметровой высоты во время выступления в Королевском театре Карре в Амстердаме, перенесла двойную операцию на шейный отдел позвоночника. Об этом сообщается на странице спортсменки в Facebook.

"Я перенесла двойную операцию на позвоночник шеи, удалили межпозвоночный диск и установили титановую пластину с болтами и повреждения костного мозга. Пока что не чувствую ног и проблема с правой рукой", — говорится в публикации (текст дан в оригинале — ред.).

Девушка провела в реанимации пять дней.

Facebook / Кристина Воробьёва Воздушная гимнастка Кристина Воробьева в госпитале в Нидерландах

Партнер и супруг спортсменки Рустэм Османов находится в другом госпитале. По словам девушки, с ним все в порядке.

"Дорогие друзья, мы под наблюдением профессионалов. Мы очень благодарны за ваши пожелания, они придают нам сил", — отмечается в публикации.

Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что ситуация находится на контроле посольства в странах Бенилюкс. В Амстердаме присутствует сотрудник консульства для оказания помощи.