Скорая помощь поедет теперь на реанимобиле марки Ford

В салонах автомобилей установлены современные камеры для связи медработников с кол-центром городской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи при необходимости получения консультаций.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Служба скорой медицинской помощи Ташкента получила 150 современных реанимобилей марки Ford, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько нападений происходит на врачей скорой помощи в Узбекистане >>

Новые автомобили были доставлены китайской компанией Henan Costar Group в рамках проекта, который предусматривает внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи Ташкента.

В салонах автомобилей установлены современные камеры для связи медработников с кол-центром городской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи при необходимости получения консультаций и рекомендаций консилиума врачей для оказания помощи тяжело больным.