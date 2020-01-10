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Реанимобили марки Ford

Скорая помощь поедет теперь на реанимобиле марки Ford

Минздрав Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200110/13187959/Skoraya-pomosch-poedet-teper-na-reanimobile-marki-Ford.html

В салонах автомобилей установлены современные камеры для связи медработников с кол-центром городской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи при необходимости получения консультаций.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Служба скорой медицинской помощи Ташкента получила 150 современных реанимобилей марки Ford, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Новые автомобили были доставлены китайской компанией Henan Costar Group в рамках проекта, который предусматривает внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи Ташкента.

В салонах автомобилей установлены современные камеры для связи медработников  с кол-центром городской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи при необходимости получения консультаций и рекомендаций консилиума врачей для оказания помощи тяжело больным.

Теги:
автомобили, реанимация, Минздрав Узбекистана



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