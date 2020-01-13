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Житель Термеза незаконно содержал в своем сарае редких животных

Пресс-служба Госкомэкологии
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200113/13204398/Zhitel-Termeza-nezakonno-soderzhal-v-svoem-sarae-redkikh-zhivotnykh.html

Краснокнижные обитатели переведены на временное содержание в Термезский зоопарк, пока определяются дальнейшие предусмотренные законодательством действия.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. В рамках совместного рейда Управления по экологии и охране окружающей среды и Управления внутренних дел Сурхандарьинской области выяснилось, что один из местных жителей держал в своем доме двух краснокнижных животных - мархура и бухарского барана. Об этом сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

© Sputnik / Станислав Корытников
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Травоядные помещены на временное содержание в Термезский зоопарк, пока определяются дальнейшие предусмотренные законодательством действия.

Месяц назад мы также писали о другом вопиющем случае, который встревожил пользователей соцсетей. В Instagram появились снимки, на которых изображен молодой человек, держащий в руках лису и лебедя-шипуна, а рядом с ним на земле лежат три голубя и кролик. Судя по фотографии, все животные и птицы убиты.

Госкомэкологии взял под контроль данную ситуацию, отметив, что лебедь-шипун занесен как в Красную книгу Узбекистана, так и Международную Красную книгу.

 

Теги:
Зоопарк, правонарушение, Животные, Термез, Красная книга, Госкомэкологии



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