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Подготовка к празднику в Узбекистане

Национальная стратегия по правам человека обеспечит гендерное равенство

Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13225458/Uzbekistan-razrabotal-natsionalnuyu-strategiyu-po-pravam-cheloveka.html

На новый уровень будет поднята защита института семьи, в том числе через рост правовой и социально-экономической поддержки, охраны материнства, отцовства и детства, борьбу с домашним насилием.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Специалисты Национального центра по правам человека разработали проект Национальной стратегии по правам человека.

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Документ предусматривает реализацию мер, нацеленных на повышение уровня жизни и благополучия в Узбекистане через обеспечение прав и свобод человека. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

В их числе - дальнейшее развитие национальной системы мониторинга и оценки политики государства по правам человека, укрепление национальных институтов по защите прав человека.

Отдельное место в Стратегии отведено соблюдению прав человека в системе пребывания лиц, находящихся в местах содержания под стражей, где должно гарантировано соблюдаться обеспечение доступа к правосудию.

Предусмотрено повышение уровня социальной поддержки людей, нуждающихся в особой защите государства и общества. Большое внимание планируется уделить практической защите свободы слова, вероисповедания, доступа к информации, обеспечения гендерного равенства.

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На новый уровень будет поднята защита института семьи, в том числе через рост правовой и социально-экономической поддержки, охраны материнства, отцовства и детства, борьбу с домашним насилием.

Широкая программа предусмотрена для повышения уровня знаний молодежи в сфере прав человека. Планируется внедрить специальный курс "Права человека" в вузах и учебных центрах по переподготовке кадров, расширить занятия по этой теме в школах, лицеях и колледжах.

Охвачены и экономические права человека, полноценное соблюдение которых лежит в основе развития частной собственности, создания равных условий ведения бизнеса, реального развития государственно-частного партнерства.

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Предлагается учредить ежегодную Национальную премию "За защиту прав человека".

В 2020 году запланировано проведение Самаркандского форума по правам человека.

 

Теги:
проект, насилие в семье, права человека



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