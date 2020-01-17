Вслед за автобусами на современный способ оплаты перевели и метрополитен

Сейчас стационарные валидаторы уже установлены на турникетах на всех станциях. В ближайшем будущем установят турникеты нового образца со считывающими устройствами для платежной системы.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Ряд министерств и ведомств совместно с коммерческими банками и платежными системами страны проводят работы по внедрению нового вида платежа за проезд в общественном транспорте – единой карты оплаты.

Автоматизированная система, позволяющая осуществлять безналичную оплату за проезд, вводится и в Ташкентском метрополитене, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари". Ее внедрение, отмечается в сообщении на сайте компании, будет осуществляться поэтапно. Сейчас стационарные валидаторы уже установлены на турникетах на всех станциях (по одному автоматизированному контрольному пункту у каждого входа на станцию). В ближайшем будущем установят турникеты нового образца со считывающими устройствами для платежной системы.

Вместе с тем все операторы в кассах метрополитена имеют на временной основе переносные валидаторы, выдающие чек об оплате, с которым можно также совершить поездку.

Существует два вида единой транспортной карты:

• транспортная карта общего пользования;

• льготная транспортная карта (для пенсионеров, инвалидов, студентов, участников Второй мировой войны и других военнослужащих).

В конце прошлого года мы сообщали о том, что с 1 января 2020 года на общественном транспорте будет внедрена система автоматизированной оплаты за проезд. Механизм планировалось запустить пока лишь в столице. А 4 января стало известно, что в Ташкенте уже заработали единые транспортные карты: валидаторы установлены в автобусах столицы. Новая единая автоматизированная система оплаты будет внедрена по всей стране к январю 2021 года.