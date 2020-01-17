Узбекистан озвучил приоритеты председательства в СНГ

Программа председательства в СНГ предусматривает совместную реализацию проектов по внедрению цифровых технологий в отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также в финансовом секторе и расширении доступа к электронным услугам.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik, Лев Рыжков. Каждое четвертое мероприятие по линии Содружества будет посвящено экономическому сотрудничеству.

Над чем будут работать?

С 1 января 2020 года к Ташкенту перешло председательство в Содружестве Независимых Государств. По словам чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в РФ Ботиржона Асадова, основные приоритеты председательства республики в объединении основаны на предложениях президента Шавката Мирзиёева.

MAISHEV ALEXEY / Sputnik Ботиржон Асадов. Первое в 2020 году заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

"На основе изложенных приоритетов нами подготовлена концепция председательства республики Узбекистан в СНГ в 2020 году, - рассказал Ботиржон Асадов на заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. – Предусмотрено проведение шестидесяти девяти мероприятий, из них восемнадцать будут посвящены экономическому сотрудничеству".

Посол обозначил направления экономики, по которым будет вестись работа в 2020 году.

"Это развитие и полноценное функционирование зон свободной торговли, - пояснил посол. – Также будет уделено внимание развитию и дальнейшему совершенствованию транспортных коммуникаций, эффективному использованию транзитного потенциала стран содружества. Кроме того, особое внимание будет уделяться развитию научно-технического взаимодействия и инновационного сотрудничества в рамках СНГ".

Кроме того, программа председательства предусматривает совместную реализацию проектов по внедрению цифровых технологий в отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также в финансовом секторе и расширении доступа к электронным услугам.

Встретимся в павильоне

Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ прошло в посольстве Узбекистана в России. Заместитель председателя исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Иванов предложил продолжить организовывать мероприятия в "узбекских" местах Москвы и провести заседание экономического совета СНГ в июне этого года в павильоне Республики Узбекистан на ВДНХ.

"Мы надеемся, что павильон будет открыт в этом году, - заметил исполнительный секретарь. – Хотелось бы провести заседание на территории Узбекистана".

Напомним, что павильон №66 30 мая прошлого года был передан российской стороной Узбекистану. Российские подрядчики в скором времени завершили отделочные и реставрационные работы в интерьерах павильона.