Для оценки деятельности узбекских ученых создан специальный научный совет

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" был впервые создан международный научный совет по присуждению ученых степеней доктора технических наук (DSc) и доктора философии (PhD).

В его состав включены 12 ведущих ученых и практиков инженерного и горного дела, из которых пять - зарубежные эксперты.

В Алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" впервые создан международный научный совет

В Алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" впервые создан международный научный совет

В Алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" впервые создан международный научный совет 1 / 3 В Алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" впервые создан международный научный совет

В частности, В. Мельник, В. Атрушкевич, В. Галкин, М. Рахутин, Л. Кантович по всему миру руководят крупнейшими проектами, связанными с освоением, использованием, первичной переработкой полезных ископаемых, а также научными исследованиями в сфере технологий горного производства.

В филиале молодые ученые смогут защитить диссертации по следующим направлениям: "Геотехнология", "Горные машины", "Теория и методика обучения и воспитания", "Маркшейдерия" и "Физические процессы в горном производстве".

Решение сформировать научный совет именно в Алмалыкском филиале НИТУ "МИСиС" было принято Высшей аттестационной комиссией при Кабмине Узбекистана по нескольким причинам.

Во-первых, за короткий период своей деятельности филиалу удалось создать сильнейшую научно-техническую и исследовательскую базу – одну из самых передовых на территории СНГ. Кроме того, большинство действующих ученых-преподавателей филиала являются академиками Евразийской академии горных наук.

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Председателем данного научного совета утвержден доктор технических наук, академик Евроазиатской академии горных наук, директор Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС" Фарходбек Умаров.

Алмалыкский филиал НИТУ "МИСиС" был открыт в октябре 2018 года по инициативе главы республики Шавката Мирзиёева. Университет готовит высококвалифицированных инженерно-технических специалистов для работы в сфере промышленности Узбекистана.