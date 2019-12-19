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Эксперты объяснили, где найти специалистов для работы в сфере горной металлургии

© Sputnik / Кирилл Брага
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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В Алмалыке состоялся семинар, на котором эксперты обсудили, как повысить качество профессиональной подготовки молодых специалистов для горно-металлургических предприятий Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Российские специалисты МИСиС и представители металлургической отрасли Узбекистана обсудили программу подготовки кадров.

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Этот вопрос стороны подняли в ходе семинара и пришли к выводу, что упор при подготовке молодых кадров следует делать на отраслевой и прикладной принцип, а не массовый.

Для этого необходимо в корне пересмотреть образовательные программы в вузах, которые готовят специалистов для горного дела, и подстроить их под интересы, в первую очередь, производства.

"Наша система подготовки кадров перестала отвечать потребностям. Необходимо перепрофилировать деятельность образовательных учреждений под требования рынка и предприятий. Вузам необходимо держать руку на пульсе времени, выбирать актуальные направления обучения, разработать новую систему взаимодействия с предприятиями", – подчеркнул исполняющий обязанности начальника учебного центра "Алмалыкского ГМК" Хасан Усманов.

По его словам, система подготовки кадров должна на 10-15 лет опережать сегодняшний уровень техники и технологий, которые имеются на производстве, чтобы выпускник, придя на производство, не только уже хорошо его знал, но и мог давать предложения по его совершенствованию.

Горно-обогатительный комбинат
© Sputnik / Илья Питалев
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Российские эксперты подчеркнули, что образовательные учреждения должны налаживать более тесные связи с предприятиями и иногда даже менять программу обучения под свои нужды.

Начальник отдела по работе с персоналом Ташкентского металлургического завода Ольга Пак отметила, что сейчас руководство ее предприятия прорабатывает несколько договоров для заключения с вузами и профильными колледжами для того, чтобы уже там целенаправленно подготавливать персонал.

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В республике запланировано строительство горно-металлургических комплекса на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак на территории Каракалпакстана. Переговоры между АО "Узбекские железные дороги" и Уральской горно-металлургической компанией по строительству аналогичного комплекса в Узбекистане, как ожидается, начнутся в начале 2020 года.

ГМК будет перерабатывать до 33 миллионов тонн руды и производить по внедоменной технологии до 1,5 миллиона тонн металлопроката в год. Причем 35% продукции планируют отправлять на экспорт.

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Теги:
Алмалык, горнодобывающий комплекс, Россия, Узбекистан



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