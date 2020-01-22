МИД Узбекистана призвал соотечественников быть осторожнее, посещая Китай

Заражение новым коронавирусом были также обнаружены в Таиланде, Японии и других странах, подозрения на заболевание имели место во Вьетнаме и Сингапуре.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. По информации Посольства Узбекистана в КНР, 20 января 2020 года китайские власти сообщили о смерти 4 человека, заразившиеся вспыхнувшей в г.Ухани (провинция Хубэй) новой формой вирусной пневмонии (коронавирус).

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Ответственные органы Китая обнаружили 136 новых инфекций в г.Ухани. Впервые подтверждено выявление больных в городах Пекине и Шэньчжене. Более 90 случаев заболевания были зарегистрированы в специальном административном районе Китая Гонконг.

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Заражение новым коронавирусом были также обнаружены в Таиланде, Японии и других странах, подозрения на заболевание имели место во Вьетнаме и Сингапуре.

В связи с изложенным Консульско-правовой департамент МИД призывает соотечественников, находящихся за рубежом или планирующих выехать за границу, в том числе посетить Китай, принять соответствующие меры предосторожности и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории КНР, могут в необходимых случаях обратиться в Посольства нашей страны в г.Пекине (КНР, Монголия, КНДР и Филиппины) по телефону: +8610-6532-6305, а также Генеральное консульство в г.Шанхае (г.Шанхай, провинции Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Цзянсу, Хунань и Фуцзянь) по телефону: +8621-6307-1896.