13:00 23 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Автомобили во время снегопада

Казахстан накрыли снегопад и метели: какие дороги перекрыты

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
83 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1328/48/13284826.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13284660/Kazakhstan-nakryli-snegopad-i-meteli-kakie-dorogi-perekryty.html

Нур-Султан и соседние регионы захватил сильнейший буран. В республике объявлено штормовое предупреждение. Граждан просят воздержаться от поездок.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Казахстане полицейские и спасатели перешли на усиленный режим работы из-за снегопада и метели, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

Из-за ухудшения погоды на 48 участках в девяти областях закрыто движение для всех видов автотранспорта.

"По указанию министра внутренних дел, полицейские и сотрудники служб по ЧС переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности граждан и оказания им оперативной помощи", — заявили в МВД.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках дорог республиканского значения Екатеринбург – Алматы.

В Павлодарской области — на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты. 

В Северо-Казахстанской области — на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы.

В Актюбинской области — на участках автодорог республиканского значения Актобе – Орск.

​В Восточно-Казахстанской области введено ограничение для движения грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Риддер – граница Российской Федерации.

Также временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов общественного транспорта в Нур-Султане. Для школьников и студентов первой и второй смены отменены занятия.

Теги:
перекрытие движения, дороги, Снег, снегопад, метель, зима, погода, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Работа консульства Узбекистана в Москве
В Москве открылся консульский отдел посольства Узбекистана в РФ
Гаспарян: Новое правительство России: чего ждать?
"Театр комедии": Гаспарян о реакции оппозиции на смену правительства РФ
Как изменился парламент Узбекистана после выборов
Обновился и "повзрослел": как изменился парламент Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться