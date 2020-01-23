Казахстан накрыли снегопад и метели: какие дороги перекрыты

Нур-Султан и соседние регионы захватил сильнейший буран. В республике объявлено штормовое предупреждение. Граждан просят воздержаться от поездок.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Казахстане полицейские и спасатели перешли на усиленный режим работы из-за снегопада и метели, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

Из-за ухудшения погоды на 48 участках в девяти областях закрыто движение для всех видов автотранспорта.

"По указанию министра внутренних дел, полицейские и сотрудники служб по ЧС переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности граждан и оказания им оперативной помощи", — заявили в МВД.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках дорог республиканского значения Екатеринбург – Алматы.

В Павлодарской области — на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты.

В Северо-Казахстанской области — на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы.

В Актюбинской области — на участках автодорог республиканского значения Актобе – Орск.

​В Восточно-Казахстанской области введено ограничение для движения грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Риддер – граница Российской Федерации.

Также временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов общественного транспорта в Нур-Султане. Для школьников и студентов первой и второй смены отменены занятия.