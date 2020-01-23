Торговый оборот Узбекистана и РФ вырос до $6,6 млрд

Рынок РФ вновь, как и годом ранее, стал основным для экспорта узбекского текстиля и третьим - по поставкам плодоовощной продукции.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Торговый оборот Узбекистана и России по итогам 2019 года увеличился на 17,2% по сравнению с 2018-м и составил 6,63 миллиарда долларов, сообщает Госкомитет по статистике республики.

"Объем экспорта из Узбекистана в РФ по итогам прошлого года увеличился на 17,7% до 2,493 миллиарда долларов, импорта - до 4,134 миллиарда долларов (+16,8%). Соответственно, отрицательное сальдо торговли Узбекистана составило 1,641 миллиарда долларов - против отрицательного показателя в размере 1,345 миллиарда долларов годом ранее", - говорится в сообщении.

Россия по итогам прошлого года вновь заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,7% в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю с 18-процентной долей.

По последней информации, рынок РФ вновь, как и годом ранее, стал основным для экспорта узбекского текстиля (592,3 миллиона долларов, рост на 9% по сравнению с 2018-м) и третьим (2-я позиция в 2018 году) - по поставкам плодоовощной продукции - 164,8 миллиона долларов (снижение на 3,4%). Узбекистан также увеличил экспорт в РФ энергоносителей - до 915,6 миллиона долларов (рост в 1,57 раза) и продтоваров - до 198,3 миллиона долларов (+6,3%).

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Согласно данным, рост российского импорта в Узбекистан был обусловлен увеличением поставок машин и оборудования - до 1,1 миллиарда долларов (+17,4%), металлопроката - до 850,3 миллиона долларов (+9,7%) и химической продукции - до 410,2 миллиона долларов (+12%).