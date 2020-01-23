В Узбекистане усилили санитарный контроль из-за нового коронавируса

В Ташкенте в четверг прошла пресс-конференция, посвященная в том числе новому типу коронавируса из Китая. На мероприятии было отмечено: в Узбекистане работа по профилактике находится под четким контролем специалистов, у граждан нет оснований для беспокойства.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Представители Министерства здравоохранения и Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия на пресс-конференции в четверг подробно рассказали о том, какие меры принимаются в стране для того, чтобы уберечь узбекистанцев от нового коронавируса из Китая. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным на утро 23 января, в КНР число заболевших пневмонией, вызванной этим коронавирусом, превысило 600. Умерли 17 человек.

Как рассказала главный специалист Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Людмила Кудашева, в Узбекистане проводится медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу, особенно прибывающих из Китая. Используются тепловизионные установки, измеряющие температуру тела пассажиров.

"По многолетнему опыту, стюардессы и стюарды уже во время рейса осматривают больных, которые находятся на борту, отслеживают их состояние. Если человеку плохо, информация сразу передается туда, где должен приземлиться самолет. По прибытии больного встречают в санитарно-карантинном пункте", — отметила Кудашева.

Если в санитарно-карантинном пункте аэропорта или железнодорожного вокзала выявлен больной с подозрением на вирус, его предписано незамедлительно изолировать, для чего при Научно-исследовательском институте вирусологии есть специальный бокс, и провести лабораторные исследования.

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве разработало план действий по предупреждению завоза в Узбекистан нового типа коронавируса и его распространения. Подготовлены методические рекомендации по организации и реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий.

На пресс-конференции было отмечено, что работа по профилактике находится под четким контролем специалистов, у граждан нет оснований для беспокойства.

Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус уже распространился и за пределы КНР: случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, США. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.