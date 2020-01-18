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Самолет Airbus A320.

В Узбекистане создадут новую авиакомпанию Humo Air

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200118/13248637/V-Uzbekistane-sozdadut-novuyu-aviakompaniyu-Humo-Air.html

Отмечается, что сначала авиакомпания планирует выполнять регулярные рейсы внутри страны по более низким тарифам, чем существующие.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В 2020 году в Узбекистане будет создана новая государственная авиакомпания Humo Air. Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов в ходе заседания политического совета Движения предпринимателей и деловых людей – УзЛиДеП.

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Отмечается, что сначала авиакомпания планирует выполнять регулярные рейсы внутри страны по более низким тарифам, чем существующие.

"Президент дал серьезные поручения правительству. Мы организуем и выполним эту задачу в 2020 году", - заверил он.

Напомним, что в "Узбекистон хаво йуллари" несколько месяцев назад объяснили, чем обусловлена высокая цена на билеты. По словам руководства компании основным факторов высокой стоимости билетов на перелеты цена на керосин.

 

Теги:
Абдулла Арипов, Узбекистан, создание рабочих мест, авиакомпания, авиация



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