В плену у вируса: студент из Узбекистана рассказал о ситуации в Ухани

"Город на карантине до 31 января. На улицу никто не выходит. Максимум – в ближайший магазин рядом с домом. Цены на продукты заметно выросли – примерно в два раза", - рассказал юноша.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik, Мария Науменко. Студент из Узбекистана Абдурахим Элбобоев рассказал о ситуации в китайском городе Ухань, откуда начал распространяться новый коронавирус.

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Молодой человек второй год учится в Ухани. В настоящее время город, в котором проживают 11 млн человек, закрыт.

"В городе наблюдается паника, но все помогают друг другу и не боятся", - отметил Абдурахим в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Юноша уточнил, что сейчас в его институте зимние каникулы, однако когда начнутся занятия, неизвестно.

"Город на карантине до 31 января. На улицу никто не выходит. Максимум – в ближайший магазин рядом с домом. Цены на продукты заметно выросли – примерно в два раза", - рассказал студент.

Абдурахим подчеркнул, что, несмотря на вспышку пневмонии, он намерен продолжить учиться в Китае.

"Родители обо мне беспокоятся, хотят, чтобы я прилетел домой и дождался, когда ситуация стабилизируется. Я намерен в феврале поехать в Узбекистан, но когда начнется семестр – вернусь обратно в Китай на учебу", - добавил узбекистанец.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань — столице провинции Хубэй. Позже установили, что возбудителем является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Количество заболевших стремительно растет. По официальным данным, заражены уже более 600 человек. Умерли как минимум 17 пациентов.