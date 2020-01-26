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Премию "Студент года" Татарстана выиграл учащийся из Узбекистана

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200126/13305555/Uzbekistanets-stal-Studentom-goda-Tatarstana-2019.html

Благодаря победе молодой человек получил не только 50 тысяч рублей в качестве приза, но и возможность поступить в любой вуз мира.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. В Казани выбрали лучшего студента республики. Им стал Камолиддин Нуриддин Угли Бобохонов – учащийся Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ). Об этом сообщает агентство "Татар-информ".

Молодой человек приехал пять лет назад на учебу в Казань из Узбекистана. Он живет в деревне Универсиады.

Камолиддин Нуриддин Угли Бобохонов
ИА "Татар-информ"
Камолиддин Нуриддин Угли Бобохонов
"Я сейчас испытываю невероятные эмоции. Вероятно, через полчаса я осознаю, и придет понимание того, что случилось со мной. Я очень благодарен студенческому сообществу, которое меня приняло. Мы — счастливая молодежь, потому что у нас есть свое министерство. Татарстан — самый лучший регион. Неважно, где родился, в Татарстане пригодился", — сказал он.

Конкурс среди студентов проходил в четыре этапа: заявочная кампания, заочный, очный этап и церемония награждения. В этом году все конкурсанты представляли электронное портфолио через автоматизированную информационную систему "Студент Татарстана".

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Главная номинация — "Гран-при" — дает победителю не только признание и денежный приз в размере 50 тысяч рублей, но и возможность пройти обучение в любом университете мира.

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Теги:
студент, учеба, ВУЗ, Казань, Татарстан



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