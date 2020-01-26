Премию "Студент года" Татарстана выиграл учащийся из Узбекистана

Благодаря победе молодой человек получил не только 50 тысяч рублей в качестве приза, но и возможность поступить в любой вуз мира.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. В Казани выбрали лучшего студента республики. Им стал Камолиддин Нуриддин Угли Бобохонов – учащийся Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ). Об этом сообщает агентство "Татар-информ".

Молодой человек приехал пять лет назад на учебу в Казань из Узбекистана. Он живет в деревне Универсиады.

ИА "Татар-информ" Камолиддин Нуриддин Угли Бобохонов

"Я сейчас испытываю невероятные эмоции. Вероятно, через полчаса я осознаю, и придет понимание того, что случилось со мной. Я очень благодарен студенческому сообществу, которое меня приняло. Мы — счастливая молодежь, потому что у нас есть свое министерство. Татарстан — самый лучший регион. Неважно, где родился, в Татарстане пригодился", — сказал он.

Конкурс среди студентов проходил в четыре этапа: заявочная кампания, заочный, очный этап и церемония награждения. В этом году все конкурсанты представляли электронное портфолио через автоматизированную информационную систему "Студент Татарстана".

В РФ хотят упростить трудоустройство студентам-очникам из Узбекистана >>

Главная номинация — "Гран-при" — дает победителю не только признание и денежный приз в размере 50 тысяч рублей, но и возможность пройти обучение в любом университете мира.