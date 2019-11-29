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Студенты в аудитории

В РФ хотят упростить трудоустройство студентам-очникам из Узбекистана

Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12906203/V-RF-khotyat-uprostit-trudoustroystvo-studentam-ochnikam-iz-Uzbekistana.html

Российский парламент разработал законопроект, который позволит иностранным студентам обходиться без специального разрешения на работу. Если документ будет принят, то он фактически уравняет студентов из Узбекистана с россиянами.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В России готовится новый закон, который позволит иностранным студентам-очникам работать на территории страны без специального разрешения.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Матвиенко: иностранным студентам нужно создать условия для работы в РФ

Законопроект уже прошел предварительное рассмотрение в российском парламенте.

Он должен будет упростить порядок трудоустройства в России иностранных студентов, позволяя им обходиться без специального разрешения на работу.

Речь идет только о студентах очной формы обучения, которые числятся в вузах с государственной аккредитацией и работают в свободное время.

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Сейчас в России иностранные студенты обязаны оформлять разрешение на работу, причем срок его составляет максимум один год.

Для этого необходимо собрать внушительный список документов: заявление, паспорт, миграционная карта, справка из вуза об обучении, трудовой договор, квитанция об уплате пошлины и медицинская справка.

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на заседании Совета Федерации РФ.
© Sputnik / Илья Питалев
Гумерова о том, чем привлечь в РФ абитуриентов из стран СНГ

При этом трудовой договор со студентом автоматически расторгается, когда он выпустится из вуза или же если его отчислят.

Если же бывший студент нарушит эти правила, то к нему будет применены те же меры, что и к остальным мигрантам: накладывается административный штраф в размере 5-7 тысяч рублей, после чего иностранца депортируют из России.

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Теги:
студенты, работа, трудоустройство, Россия, Узбекистан



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