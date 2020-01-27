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В Узбекистане начали внедрять электронные трудовые книжки

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200127/13315501/V-Uzbekistane-nachali-vnedryat-elektronnye-trudovye-knizhki.html

С 1 января 2020 года началось внедрение обязательной регистрации процедуры заключения трудовых договоров и их прекращения на базе "Единой национальной системы труда" ("ЕНСТ").

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. На основании постановления президента Узбекистана определено обязательное осуществление электронной регистрации в ЕНСТ трудовых отношений между работодателями и работниками, включая процедуры заключения трудовых договоров, внесения изменений и дополнений в трудовые договоры, а также их прекращения. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.

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Согласно документу, действующие трудовые договоры, заключенные до 1 января 2020 года, подлежат регистрации в ЕНСТ не позднее 1 сентября 2020 года.

Кроме того, вводится электронная трудовая книжка, включающая сведения о трудовой деятельности работников, автоматически формируемая в ЕНСТ на основе данных, содержащихся в регистрируемых трудовых договорах.

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Регистрация трудовых отношений обязательна для всех работодателей независимо от формы собственности и конторской принадлежности, в том числе для отдельных структурных подразделений, частных предприятий и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Теги:
Узбекистан, Хокимият Ташкента, хокимият, документы, трудоустройство



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