Uzbekistan Airways стала наиболее динамично развивающимся перевозчиком в СНГ

НАК обслужила в Пулково 288,7 тыс. пассажиров, превысив на 20,1% показатель 2018 года, а количество взлет-посадок возросло более чем на 200 операций.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways стала наиболее динамично развивающимся перевозчиком стран СНГ, сообщает Telegram-канал "Новости Ташкентского неба".

По итогам 2019 года НАК обслужила в Пулково 288,7 тыс. пассажиров, превысив на 20,1% показатель 2018 года, а количество взлет-посадок возросло более чем на 200 операций.

"Управляющая компания аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) "Воздушные Ворота Северной Столицы" наградила лучшие авиакомпании по итогам работы в 2019 году", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчики были награждены за вклад в увеличение пассажиропотока, развитие новых направлений, трансферных авиаперевозок и туризма в Санкт-Петербурге.

Напомним, с начала 90-х годов авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимала монопольное положение на авиарынке Узбекистана. Все гражданские аэропорты также входили в ее структуру. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ — Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. В течение года процесс реорганизации завершился.

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В конце декабря 2019-го Минтранс Узбекистана привлек российское ООО "Инновационный центр гражданской авиации" и немецкую Airport Research Center для разработки стратегий развития аэропортов страны.