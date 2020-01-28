Что изменится в Узбекистане с февраля 2020 года

Размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям повысится в 1,07 раза.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции разместила на своем Telegram-канале подборку изменений в законодательстве, которые ожидают жителей Узбекистана с начала следующего месяца.

Размер заработной платы повысится

Размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям повысится в 1,07 раза.

На территории Узбекистана устанавливается:

- минимальный размер оплаты труда – 679 330 сумов в месяц;

- базовая величина исчисления пенсии – 238 610 сумов в месяц;

- минимальная пенсия по возрасту – 466 680 сумов в месяц;

- пособие инвалидам с детства – 466 680 сумов в месяц;

- минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 286 390 сумов в месяц.

Также установлены следующие размеры пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, материальной помощи малообеспеченным семьям, а также разовой материальной помощи нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области.

Пособие по безработице будет увеличено вдвое – Минтруд >>

Пособие семьям с детьми в возрасте до 14 лет:

• семье с одним ребенком – 131 000 сумов;

• семье с двумя детьми – 217 000 сумов;

• семье с тремя и более детьми – 304 000 сумов;

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет – 434 000 сумов;

- материальная помощь малообеспеченным семьям – от 326 000 сумов до 653 000 сумов;

- единовременная материальная помощь нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области – от 434 000 сумов до 1 085 000 сумов.

Базовая расчетная величина оставлена без изменений – 223 000 сумов.

Качество алкогольной продукции будет органолептически оцениваться

Вступает в силу Положение о Республиканской комиссии по органолептической оценке качества потребительского этилового спирта и алкогольной продукции при Агентстве по развитию виноградарства и виноделия.

Одной из основных задач Комиссии является органолептическая оценка качества продукции по органолептическим показателям потребляемого этилового спирта и алкогольной продукции.

Комиссия обязана отчитываться о результатах органолептической оценки перед Инспекцией по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов.

В 2020-м частный сектор сможет получить оптовую лицензию на алкоголь >>

Создана возможность отправки искового заявления юридического лица в экономический суд в электронной форме.

Устанавливается следующий порядок:

• документы разрешительного характера и сертификаты, необходимые для осуществления экспортно-импортных операций, оформляются через таможенную информационную систему "Единое окно";

• размеры платежей, взыскиваемых за проведение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, фитосанитарного и экологического контроля, устанавливаются по согласованию с Министерством финансов;

• создается возможность для юридических лиц направлять ответчику и экономическому суду исковое заявление и приложения к нему в электронной форме через персональный кабинет налогоплательщика.

Создается Гарантийный фонд

В целях обеспечения своевременного, полного и гарантированного осуществления платежей по проектам и программам, финансируемым за счет средств Государственного долга, при Казначействе Министерства финансов создается Гарантийный фонд, не имеющий статуса юридического лица.

Чемпионы будут приниматься в ВОУ без испытаний

Поэтапно будет внедряться система отбора проб допинг-тестов на республиканских спортивных соревнованиях по олимпийским видам спорта.

В целях достойного поощрения достижений в спортивной сфере:

- учащиеся-спортсмены, ставшие за последние три года победителями и призерами (1–3-е места) Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, чемпионатов мира, Азии, республики по олимпийским и паралимпийским видам спорта будут приниматься без вступительных экзаменов на основе дополнительного государственного гранта в финансируемые за счет средств бюджета ВОУ (помимо медицинского направления);

- По результатам республиканского этапа "Детских спортивных игр" по командным игровым видам спорта:

• победителям (1-е место) будет предоставлен действительный в течение трех лет сертификат, дающий право на получение максимального балла по предмету специализации сферы на вступительных экзаменах в ВОУ;

• учителя физкультуры, подготовившие победителей и призеров (1–3-е места) будут награждены единовременными денежными премиями в размере 6-кратного минимального размера оплаты труда за 1-е место, 4-кратного – за 2-е место и 3-кратного – за 3-е место;

- учителям физкультуры общеобразовательных школ и тренерам спортивных образовательных учреждений, подготовившим победителей и призеров (1–3-е места) предметной олимпиады по физической культуре, проводимой среди учащихся общеобразовательных школ, будут предоставлены квалификационные категории без привлечения их к квалификационной аттестации;

- преподавателям кафедр по направлению физической культуры и спорта, подготовившим студентов ВОУ, ставших победителями республиканских (1-е место) и международных соревнований по олимпийским видам спорта, очередные ученые звания (доцент, профессор) будут присвоены напрямую.

Организациям шелководства и тутоводства будут выделены субсидии

Начиная с 1 февраля 2020 года предоставляются субсидии на:

• покрытие части расходов по внедрению системы капельного орошения на тутовых плантациях организациям шелководства и тутоводства в размере до 8 миллионов сумов за каждый гектар вновь созданных тутовых плантаций с внедрением системы капельного орошения;

• строительство буровой скважины для отбора воды на тутовых плантациях площадью более 35 гектаров, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и других водоемов в размере до 120 миллионов сумов.

Также заработная плата руководящих работников Научно-исследовательского института шелководства приравнивается к базовым должностным окладам руководящих работников научно-исследовательских учреждений, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ.