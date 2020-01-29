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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев назвал компанию Uzbekistan Airways неконкурентоспособной

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13331678/Shavkat-Mirziev-nazval-Uzbekistan-Airways-nekonkurentosposobnym.html

По его словам, работающие на базе национального авиаперевозчика компании "Узбекистон хаво йуллари" и Uzbekistan Airports до сих пор не наладили деятельность как самостоятельные организации.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал индустрию перевозок республики за неконкурентоспособность.

Самолет Uzbekistan Airways
Uzbekistan Airways стала наиболее динамично развивающимся перевозчиком в СНГ

Критика прозвучала в ходе совещания по вопросам развития транспортной системы.

Мирзиёев потребовал от Министерства транспорта пересмотреть транзитную политику, которая сейчас находится на низком уровне. По его словам, из-за этого в стране сейчас "слабо используются имеющиеся возможности для привлечения транзитных грузопотоков и повышения конкурентоспособности отечественных товаров на внешнем рынке".

Президент также отдельно остановился на состоянии гражданской авиации. По мнению Мирзиёева, она также оставляет желать лучшего. Глава республики подчеркнул, что работающие на базе национального авиаперевозчика компании "Узбекистон хаво йуллари" (Uzbekistan Airways) и Uzbekistan Airports до сих пор не наладили деятельность как самостоятельные организации, из-за чего реформы в этой сфере "буксуют".

В 2019 году в четырех аэропортах Узбекистана был введен режим "открытого неба" и "пятой свободы воздушного пространства", однако ни одну зарубежную авиакомпанию это не заинтересовало и не привлекло.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел совещание, посвященное результативности реформирования предприятий с участием государства и приоритетным задачам в этом направлении
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев дал указание снизить цены на авиа и ж/д билеты

Мирзиёев отметил, что "это положение дел вызывает обоснованные нарекания у пассажиров", из-за чего они делают выбор в пользу иностранных авиаперевозчиков.

Президент поручил создать конкурентную среду в сфере гражданской авиации и ввести режим "открытого неба" в Навоийском и Термезском аэропортах. Это, как ожидается, позволит превратить их в карго-хабы и привлечь иностранных грузоперевозчиков.

Глава республики также остановился на проблемах в сфере автомобильного и общественного транспорта. Мирзиёев потребовал провести открытые тендеры на обслуживание маршрутов, пересмотреть тарифы и процедуры общественных пассажирских перевозок и ускорить цифровизацию транспортной сферы для оказания населению удобных и качественных услуг.

Отдельное внимание президент уделил улучшению состояния автомобильных дорог и поручил ускорить разработку стратегии развития автодорог.

По его словам, методы работы контролирующих органов при Министерстве транспорта уже устарели, и поэтому необходимо их усовершенствовать.

Аждар Куртов
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Куртов о том, что сдерживает транзитный потенциал Узбекистана

Согласно оценкам международных экспертов, транзитный потенциал Узбекистана может быть увеличен до 16 миллионов тонн (сейчас он составляет 7 миллионов), а за счет реализации региональных проектов — до 23 миллионов тонн к 2030 году.

В рейтинге Всемирного банка по логистике республика занимает 99-е место среди 163 стран, по удобности осуществления международных перевозок — 120-е место.

Теги:
транспорт, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Шавкат Мирзиёев



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