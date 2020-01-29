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RT набрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200129/13332385/RT-nabral-bolee-10-milliardov-prosmotrov-na-YouTube.html

Одним из самых популярных видео за прошлый год стали кадры ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. RT первым из новостных телеканалов набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube. Более того, общее число просмотров на всех его аккаунтах опережает все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и FOX News.

Как сообщает RT, одним из самых популярных видео за 2019 год стали кадры ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, снятые мультимедийным агентством RT RUPTLY. Это видео показали крупные мировые СМИ, в том числе BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Также были отмечены эксклюзивные ролики RT. Например, с акций протеста "желтых жилетов" во Франции или с пожара в соборе Парижской Богоматери.

"Сегодня на YouTube самый популярный канал — это не BFM, это не CNEWS, это RT", — заявил госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Каждую неделю RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

Теги:
Россия, телеканал, телевидение, просмотры, YouTube, RT



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